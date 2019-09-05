Пассажир самолета EasyJet взял на себя управление воздушным судном

Борт британской авиакомпании EasyJet должен был следовать из Манчестера в Аликанте. Пассажиру пришлось подменить пилота, не сумевшего выйти на рейс.

Вылет воздушного судна задерживали на длительное время в аэропорту Манчестера. О том, что пилот не явился на работу пассажиры узнали незадолго до запланированной посадки.

По информации издания Manchester Evening News, среди ожидавших оказался некий Майкл Брэдли, отправлявшийся в отпуск вместе с семьей. Мужчина не захотел ждать резервного рейса и, связавшись с администрацией EasyJet, предъявил свое удостоверение пилота. Буквально через минуту, но после тщательной проверки, как сообщает авиакомпания, Майклу согласились доверить штурвал.

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