Пассажир самолета EasyJet взял на себя управление воздушным судном

Пассажир самолета EasyJet взял на себя управление воздушным судном
Сотрудники авиакомпании выразили благодарность пассажиру, который таким неординарным способом спас ситуацию. Фото: https://pixabay.com/

Борт британской авиакомпании EasyJet должен был следовать из Манчестера в Аликанте. Пассажиру пришлось подменить пилота, не сумевшего выйти на рейс.

Вылет воздушного судна задерживали на длительное время в аэропорту Манчестера. О том, что пилот не явился на работу пассажиры узнали незадолго до запланированной посадки.

По информации издания Manchester Evening News, среди ожидавших оказался некий Майкл Брэдли, отправлявшийся в отпуск вместе с семьей. Мужчина не захотел ждать резервного рейса и, связавшись с администрацией EasyJet, предъявил свое удостоверение пилота. Буквально через минуту, но после тщательной проверки, как сообщает авиакомпания, Майклу согласились доверить штурвал.

Ранее GazetaSPb сообщала о рейсе Воронеж-Петербург, вынужденном совершить экстренную посадку из-за проблем с шасси.

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