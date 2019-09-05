Иномарка сбила школьника, перебегавшего дорогу в Выборгском районе

Перебегавшего дорогу в неположенном месте 10-летнего мальчика сбила автоледи на «Мицубиси Паджеро».

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Калязинской 5 сентября. Под колеса автомобиля «Мицубиси Паджеро», за рулем которого находилась 29-летняя женщина, попал 10-летний ребенок. Отметим, что наезд на школьника был совершен вне зоны пешеходного перехода, когда мальчик попытался перебежать дорогу.

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Парнасе водитель Fiat сбил на зебре девушку. Днем 5 сентября в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и пешехода, обошлось без жертв.