Бузова хочет купить недвижимость на Бали за 20 млн

Бузова хочет купить недвижимость на Бали за 20 млн
Ольга Бузова. Фото: @buzova86/Instagram

Ольга Бузова намерена купить виллу на острове Бали в Индонезии, ее стоимость оценивается в 20 млн рублей.

По словам риэлтора агентства недвижимости на острове, они намерены продать российской звезде виллу за $300 тысяч (примерно 20 млн рублей). Отмечается, что певица присмотрела себе это поместье площадью в 500 квадратов когда снималась в программе для канала ТНТ. Вилла располагается в районе бизнес-класса Джимбаран.

По словам риэлтора, особенно Бузовой приглянулась спальня на втором этаже особняка, в которой есть выход на балкон. Также она оценила зону отдыха на крыше, откуда открывается замечательный вид. На территории поместья также есть бассейн и тропический сад, а до океана можно дойти пешком.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Тарасов продает построенный с Бузовой загородный дом.

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Бузова хочет купить недвижимость на Бали за 20 млн
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