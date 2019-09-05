Бузова хочет купить недвижимость на Бали за 20 млн

Ольга Бузова намерена купить виллу на острове Бали в Индонезии, ее стоимость оценивается в 20 млн рублей.

По словам риэлтора агентства недвижимости на острове, они намерены продать российской звезде виллу за $300 тысяч (примерно 20 млн рублей). Отмечается, что певица присмотрела себе это поместье площадью в 500 квадратов когда снималась в программе для канала ТНТ. Вилла располагается в районе бизнес-класса Джимбаран.

По словам риэлтора, особенно Бузовой приглянулась спальня на втором этаже особняка, в которой есть выход на балкон. Также она оценила зону отдыха на крыше, откуда открывается замечательный вид. На территории поместья также есть бассейн и тропический сад, а до океана можно дойти пешком.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Тарасов продает построенный с Бузовой загородный дом.