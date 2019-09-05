Туристы из Ростова скрутили карманника в Италии

Туристы из Ростова скрутили карманника в Италии
Двое жителей Ростова задержали карманного вора на отдыхе в Италии. Фото: vk.com/rostovnadonu

Двое ростовчан заметили и задержали карманника, который воровал личные вещи у туристов в итальянской Болонье.

Двое жителей Ростова задержали карманного вора на отдыхе в Италии. Инцидент произошел днем возле местной достопримечательности «Две Башни», где сидели туристы. Злоумышленник подошел со спины, и, захватив с собой рюкзак одного из ростовчан, попытался скрыться. Однако ростовчанин вовремя заметил пропажу и бросился за вором вслед. Догнав его, турист и его приятель (тоже ростовчанин), держали карманника до приезда стражей порядка.

По словам ростовчанина, участвовавшего в задержании, прибывшие на место полицейские оказались «хлипкими» и им пришлось помогать надеть на воришку наручники. Местная полиция поблагодарила россиян за задержание преступника, который, как они рассказали, орудует около года в Болонье. Однако его не могли задержать, поскольку не было прямых доказательств. Об этом рассказали в паблике «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее GazetaSPb сообщала, что пожилую туристку ограбили у Казанского под угрозой электрошокером.

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