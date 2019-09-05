Гинеколог предположил, что Ксения Собчак беременна

К таким выводам эксперт пришел после того, как посмотрел фотографии в профиле журналистки.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Своим мнением поделился врач акушер-гинеколог Frau Klinik Игорь Давыдов, передает портал Teleprogramma.pro. Эксперт считает, что Ксения Собчак имеет признаки беременности. Судя по фото, заявил он, срок от 18 до 20 недель – это значит, что малыш может появиться на свет в ближайшее время.

Гинеколог подчеркнул, что после 35 лет не так уж просто рожать, так что посоветовал журналистке внимательней следить за своим состоянием. Давыдов предупредил, что процесс восстановление у взрослых женщин протекает дольше, также сильно страдают ноги, но оно того стоит.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Собчак прокомментировала крещение в гатчинской церкви. «С такой силой и злобой окунает на видео, бедный малыш», — пишет бывший кандидат в президенты.

Телеведущая также заявила, чтобы о крещении ее сына Платона вопросов больше не поступало.