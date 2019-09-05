В Британии восемь тысяч литров джина вылилось на дорогу

На одной из трасс в британском графстве Чешир произошла утечка из цистерны с 32 тысячами литров джина, что спровоцировало многочасовую пробку.

Восемь тысяч литров джина пролилось на шоссе после столкновения цистерны с грузовиком вечером 4 сентября. Всего внутри цистерны находилось 32 тысячи литров концентрированного джина.

ДТП стало причиной многокилометровой пробки. Дорогу пришлось перекрыть чтобы спасатели провели работы по предотвращению воспламенения пролитого алкоголя. Для этого они на протяжении всей ночи поливали джин пожарной пеной. Водители несколько часов провели в своих автомобилях в ожидании.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на пляжах Мичигана разлилась ртуть и аммиак: зафиксирован массовый мор рыбы. Власти американского штата Индиана официально признали химическую аварию в районе озера Мичиган и закрыли для посещения ряд пляжей.