Какая страна в Европе самая пьющая

Всемирная организация здравоохранения опубликовала топ-30 европейских стран, жители которых употребляют алкоголь в большом количестве.

Рейтинг ВОЗ показал, что больше всего среди стран ЕС любит выпить население Литвы. Следом за ней идет Чехия, а тройку лидеров замыкает Германия. Специалисты отметили, что список оставлен из 30 стран Евросоюза, а также Швейцарии и Норвегии.

Результаты показали, что в среднем население европейских стран выпивает свыше двух бутылок вина в неделю. По словам экспертов, такое количество алкоголя пагубно сказывается на здоровье.

В отчете добавлено, что несмотря на то, что все страны ЕС подписали Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя, уровень чрезмерного распития алкоголя в Европе так и не упал.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Минздрав предлагает делать работникам тесты на алкоголь.