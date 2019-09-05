Какая страна в Европе самая пьющая

Какая страна в Европе самая пьющая
Больше всего среди стран ЕС любит выпить население Литвы. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения опубликовала топ-30 европейских стран, жители которых употребляют алкоголь в большом количестве.

Рейтинг ВОЗ показал, что больше всего среди стран ЕС любит выпить население Литвы. Следом за ней идет Чехия, а тройку лидеров замыкает Германия. Специалисты отметили, что список оставлен из 30 стран Евросоюза, а также Швейцарии и Норвегии.

Результаты показали, что в среднем население европейских стран выпивает свыше двух бутылок вина в неделю. По словам экспертов, такое количество алкоголя пагубно сказывается на здоровье.

В отчете добавлено, что несмотря на то, что все страны ЕС подписали Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя, уровень чрезмерного распития алкоголя в Европе так и не упал.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Минздрав предлагает делать работникам тесты на алкоголь.

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Какая страна в Европе самая пьющая