Пользователей Facebook информируют о прививках

Facebook будет бороться с источниками, распространяющими дезинформацию. Фото: pixabay.com

Facebook будет бороться с источниками, распространяющими дезинформацию. Фото: pixabay.com

Специалисты крупнейшей социальной сети Facebook рассказали, что теперь пользователей будут информировать о прививках. Достоверная информация будет поступать от Всемирной организации здравоохранения.

Через ссылки в соцсети люди смогут перейти на сайт ВОЗ, где ознакомятся с информацией о вакцинациях на разных языках. Нововведение поможет донести важные сведения.

Как сообщает агентство Reuters, Facebook будет бороться с источниками, которые будут распространять дезинформацию. Рейтинг таких сообществ и профилей снизят.

В кампании также примет участие Instagram.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Facebook запустил сервис для знакомств. Платформа получила название Facebook Dating.