Facebook запустил сервис знакомств

Facebook запустил сервис знакомств
Концепт нового приложения Facebook Dating. Фото: newsroom.fb.com

Социальная сеть Facebook запустила новую платформу для знакомств под названием Facebook Dating.

Сначала новый сервис от Facebook будет работать только в США и нескольких странах Южной Америки и Юго-Восточной Азии. В странах Европы сервис запустят в работу в начале следующего года.

Знакомиться в Facebook Dating смогут только пользователи старше 18 лет. С помощью приложения люди смогут найти вторую половинку, с которой у пользователя будут схожие интересы и предпочтения. Также при выборе пары будут учитываться «лайки», оставленные в соцсети. Кроме того, появится возможность перенести посты из Instagram в профиль на Facebook Dating.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Facebook перестанет считать лайки. Пользователи завидуют друг другу из-за отметок “мне нравится”, и разработчики ищут способы это исправить.

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Facebook запустил сервис знакомств