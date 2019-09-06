В колледжах России могут перестать готовить автомехаников и токарей

Профессии все менее востребованы на рынке труда. Фото: pixabay.com

Профессии все менее востребованы на рынке труда. Фото: pixabay.com

В Минпросвещения России предложили с 2021 года остановить несколько направлений и специальностей среднего профессионального образования.

Среди них оказались: слесарь, фрезеровщик-универсал, лаборант-аналитик, автомеханик, мастер отделочных строительных работ, токарь, станочник, оптик-механик, а также монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.

Инициатива связана с тем, что профессии все менее востребованы на трудовом рынке.

Для реализации среднего профобразования в стране запустили проект «Молодые профессионалы».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что из колледжей исчезнет около 100 направлений. За последний год на них было зачислено малое число студентов, либо направления вовсе не набирали группы.