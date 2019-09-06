Пожарные больше часа тушили огонь в Свирице

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: Мойка78Валентин_Егоршин

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: Мойка78Валентин_Егоршин

В Волховском районе Ленобласти произошел пожар в жилом доме. Возгорание случилось сегодня, 6 сентября, в поселке Свирица.

О пожаре в дежурную часть сообщили в 3:25. В поселке сгорел дом на площади 84 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы семь единиц специальной техники. Потушить огонь удалось к 4:47.

Согласно информации ГУ МЧС России по Ленобласти, в настоящее время отдел надзорной деятельности и профилактической работы района ведет дознание по пожару.

Причины возгорания и данные о пострадавших не сообщаются.

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