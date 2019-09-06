Пожарные за пол часа потушили горящую легковушку в Выборге

Пожарные за пол часа потушили горящую легковушку в Выборге
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сегодня ночью, 6 сентября, в городе Выборге Ленобласти произошел пожар. На улице горел легковой автомобиль.

О возгорании на улице Спичечной спасателям сообщили в 3:39. В ликвидации огня были задействованы шесть человек личного состава от МЧС и две единицы техники. Огонь потушили к 4:12.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти, в настоящее время ведется дознание по факту произошедшего. Информация о пострадавших неизвестна.

Ранее в GazetaSPb писали о пожаре в жилом доме. Возгорание по неизвестным причинам произошло в Волховском районе. Пожарные боролись с огнем на площади 84 квадратных метров более часа.

выборг ГУ МЧС России по Ленобласти пожар
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