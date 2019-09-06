Скончался певец Юрий Петерсон

После долгой болезни скончался советский и российский музыкант Юрий Петерсон. Певец умер в возрасте 71 года.

Летом музыканту поставили неутешительный диагноз, со слов родных, он начал «уходить» на глазах. О случившимся рассказала ТАСС певица Светлана Резанова.

Простятся с артистом в понедельник, 9 августа.

Юрий Петерсон является первым исполнителем песни «Снег кружится».

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