В Правительстве предложили взимать налог с водителей и подобых сервисов

В Правительстве предложили взимать налог с водителей и подобых сервисов
У водителя карпулинга должно быть минимум два года стажа. Фото: pixabay.com

Водители BlaBlaCar и подобных сервисов могут начать платить налоги. Такое предложение озвучили в Правительстве Российской Федерации.

В органе гос. власти уточнили, что введение подоходного налога подразумевается в частности с водителей карпулинга, сервисов поиска совместных поездок на автомобиле.

Как сообщает ТАСС, Минтранс подготовил документ, регулирующий карпулинг. Согласно нему, у пользователя должны быть водительское удостоверение и минимум два года стажа. Кроме того там сказано о лимите поездок, в сутки может быть совершено не более двух выездов. Документ еще не вступил в силу и находится в стадии доработки.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что попутчика с BlaBlaCar взял машинист поезда. В результате такого действия он понес наказание.

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