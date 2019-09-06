Под Иваново автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, пострадали 10 человек

В автобусе находился 21 человек. Фото: pixabay.com

В автобусе находился 21 человек. Фото: pixabay.com

В Ивановской области произошло ДТП, участником которого стал автобус с пассажирами. Авария случилась в четверг вечером, 5 сентября, около села Подолино в Палехском районе.

По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон. Но завершить маневр не успел и столкнулся с транспортным средством. В результате произошедшего пострадали десять человек.

Как сообщает ТАСС, пассажиры получили травмы легкой степени тяжести. Всего в автобусе находился 21 человек.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Выборге горел легковой автомобиль. Пожарные ликвидировали огонь за 30 минут. Причина его возгорания неизвестна.