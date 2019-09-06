Авиапассажиров могут начать взвешивать перед рейсами

Авиапассажиров могут начать взвешивать перед рейсами
Информация о весе пассажиров будет конфиденциально передана авиакомпании. Фото: pixabay.com

Британская компания Fuel Matrix предложила ввести в авиакомпании систему принудительного взвешивания пассажиров. Специалисты утверждают, что в результате полученных данных расход топлива может заметно изменяться.

Эесперты также отметили, что имея данные о весе пассажиров, перевозчики смогут определить точное количество авиационного керосина для совершения рейса. Как сообщает The Sun, это поможет уменьшить выбросы углекислого газа в среду.

В настоящее время авиакомпании используют средние данные о весе пассажиров для заправки самолетов. Однако в Fuel Matrix уверены, что зачастую авиакомпании заливают топливо с запасом.

Компания уже начала переговоры о нововведении с несколькими перевозчиками Великобритании. Взвешивание будет производиться с согласия пассажира, информация будет конфиденциальна.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что пассажир самолета взял на себя управление воздушным судном.

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