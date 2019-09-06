Массовая авария из автобусов и легковушки случилась на проспекте Культуры

Информация о пострадавших не поступала. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не поступала. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на проспекте Культуры в сторону проспекта Просвещения от КАД произошло массовое ДТП. Инцидент случился сегодня, 6 сентября, около 9 утра.

«Собрался паровоз из трех автобусов и легковой», — пишет очевидец в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что средства передвижения стоят в крайнем правом ряду, один из которых заехал на газон.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали о столкновении автобуса и грузовика. В результате дорожно транспортного происшествия получили травмы 10 пассажиров автобуса, всего в салоне находился 21 человек. По предварительно информации, большегруз выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с автобусом.