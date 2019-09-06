Завершается реставрация Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова

Реставрация Ростральных колонн началась в мае 2019 года. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Реставрация Ростральных колонн началась в мае 2019 года. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Скульптурная группа на колоннах, символизирующая четыре реки, — Неву, Волхов, Волгу и Днепр, — почти восстановлена.

Последние реставрационные работы такого масштаба проводились более двадцати лет назад. Петербургский климат неблагоприятно сказывается на материале, из которого выполнены скульптуры. Известняк, использовавшийся для создания аллегорических фигур, производит внушительное впечатление. Однако легко подвергается разрушениям.

Реставраторам предстояло очистить скульптурную группу от накопившейся грязи и пыли, исследовать повреждения, чтобы укрепить разрушающиеся места. Сейчас, на последнем этапе, конструкции обрабатывают специальным грязеотталкивающим раствором.

Как сообщает Петербургский дневник, работы планируют завершить к 16 сентября.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о красноярском художнике, который пять дней простоял в центре Петербурга ради масштабной картины стрелки Васильевского острова.