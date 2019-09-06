В Понтонном в тяжелом состоянии в реанимацию попал подросток

В реанимацию с острым отравлением попал юный житель Ленинградской области. Мальчику 16-17 лет.

Подросток употребил неопределенное психотропное вещество, в результате чего был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в больнице в поселке Понтонный.

Как сообщили GazetaSPb, подростка забрали с Заводской улицы. Где он нашел запрещенные препараты неизвестно.

Ранее в GazetaSPb писали, что жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на 10 тыс. рублей. Мужчина оставил в соцсети «ВКонтакте» злые комментарии, из-за чего отвечал за свои действия перед судом. Вину подсудимый полностью признал и пообещал, что подобных действий больше не совершит.