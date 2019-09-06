Петербуржец оштрафовали за злостные комментарии в соцсети

Петербуржец оштрафовали за злостные комментарии в соцсети
Мужчина признал свою вину. Фото: pixabay.com

Жителя Петербурга привлекли к административной ответственности за оскорбления в социальной сети. Соответствующее постановление сегодня, 6 сентября, вынес Выборгский районный суд.

В прошлом году с 21 по 9 августа обвиняемый на странице в соцсети «ВКонтакте» группы «SportFaza» оставил комментарии оскорбительного характера.

Запись изучали эксперты, в результате чего выявили совокупность лингвистических и психологических признаков унижения достоинства человека по национальному признаку.

Как стало известно GazetaSPb, мужчину признали виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Петербурге задержали поджигателей дорогих автомобилей.

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