В Петербурге задержаны поджигатели дорогих автомобилей

В Петербурге задержаны поджигатели дорогих автомобилей
Мотивы совершенных преступлений пока не выяснены. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейские задержали двух мужчин 33 и 46 лет. Оба подозреваются в умышленном поджоге двух автомобилей Toyota Land Cruiser.

Дорогостоящие иномарки принадлежали прорабу строительной фирмы. Как сообщает АБН, мужчины сначала пытались поджечь обе машины, это произошло 24 июня возле дома №97 на 14-й линии Васильевского острова. Однако позже, из новостей, злоумышленники узнали о том, что один поджог не удался.

Тогда преступники приняли решение довести начатое до конца и 6 июля совершили поджог второго автомобиля. Мотивы преступления устанавливаются сотрудниками правоохранительных служб. Как предполагают в полиции, инициатором злодеяния стал 46-летний мужчина.

Ране GazetaSPb сообщала о том, что неизвестный совершил поджог автомобился ВАЗ в поселке Торики Красносельского района. Машина полностью выгорела.

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