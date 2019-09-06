Дело Валерия Израйлита передано в Смольнинский районный суд

Обвинительное заключение против бизнесмена Валерия Израйлита окончательно утверждено прокуратурой Санкт-Петербурга.

Документы обвинительного заключения объемом в 1200 страниц, а материала уголовного дела заняли больше 130 томов. Как сообщает Мойка78, если копии обвинительных документов успеют разослать всем участникам до конца дня, дело будет передано в Смольнинский райсуд уже сегодня. Сначала проведут закрытое предварительное слушание, по ходатайству защиты.

Председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» обвиняется в особо крупном мошенничестве. Также ему вменяются обвинения в легализации нажитого преступным путем и использование поддельных документов при выводе средств на заграничные счета.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что «Транснефть» предъявила Израйлиту ущерб на 3,4 миллиона рублей.