На главу ЦИК Эллу Памфилову напал неизвестный с электрошокером

На главу ЦИК Эллу Памфилову напал неизвестный с электрошокером
Элла Памфилова. Фото: cikrf.ru

В дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой проник неизвестный и ударил ее электрошокером. Инцидент произошел в городском округе Истра в Московском области.

Злоумышленник в маске совершил нападение и скрылся. В частный дом он пробрался через окно.

Как сообщили в МВД Российской Федерации, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Производство начато по статье УК РФ о разбое.

В настоящее время сотрудники правопорядка проводят следственно-розыскные мероприятия по установлению причастных к преступлению.

Ранее в GazetaSPb писали, что в Понтонном с тяжелым отравлением был госпитализирован подросток. Мальчик употребил психотропные вещества. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.

МВД РФ нападение элла памфилова
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