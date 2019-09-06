В Роскачестве рассказали об изменениях в поведении покупателей

Около 2% покупателей смотрят на цену. Фото: pixabay.com

Около 2% покупателей смотрят на цену. Фото: pixabay.com

Россияне стали внимательнее подходить к выбору продуктов в магазине. Все чаще потребители изучают состав товара и смотрят на торговую марку.

В настоящем году число потребителей, обращающих внимание на срок годности, составляет 72%, когда в прошлом году их было 67%. На дату изготовления смотрят 65%, на состав продукта — 39% и на торговую марку – 30%. Около 19% людей обращают на страну-изготовителя.

Согласно итогам исследования потребительского поведения, которое провело для Роскачества аналитическое агентство РОМИР, самым незначительным показателем оказалась цена продукции, что составило всего 2%.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что специалисты Роскачества проверили урожай фермеров в Ленинградской области.