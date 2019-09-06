Депутат Милонов обратится в прокуратуру с просьбой проверить работу василеостровских УИКов

Поводом для обращения депутата к правоохранителям станет информация, распространяемая в телеграм-каналах о деятельности УИКов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

По словам депутата Государсвенной Думы РФ, он обратил внимание на посты о подкупе некоторых членов УИКов на Васильевском острове. Подобный пост, в частности, появился на телеграмм-канале @1703. Я кобы кто-то пытается прибрать их к рукам, чтобы провести своих кандидатов в муниципальные депутаты.

«Я в ближайшие дни обращусь в прокуратуру Петербурга, Горизбирком и ЦИК с просьбой проверить, действительно ли в УИКах 148 и 149 были допущены нарушения закона», — сообщил депутат на своей страничке в facebook.com.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Памфилова призвала поменять систему муниципальных выборов в Петербурге.