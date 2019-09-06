Петербуржцы за месяц сдали больше 6 тонн опасных отходов

Опасные отходы перерабатывают на специальных предприятиях. Фото: Комитет по благоустрйоству

Опасные отходы перерабатывают на специальных предприятиях. Фото: Комитет по благоустрйоству

За август жители Петербурга сдали на переработку 6,7 тонны опасных отходов.

В Комитете по благоустройству города рассказали, что чаще остального граждане приносят батарейки и аккумуляторы, только за август их собрали более 4 тонн. Также часто сдают ртутные лампы.

В настоящем году расширили список приема отходов. Горожане стали сдавать на переработку оргтехнику и периферийные устройства.

В комитете отметили, что опасные отходы перерабатывают на специальных предприятиях. Такие действия защищают окружающую среду и позволяют повторно использовать многие материалы.

Всего с начала года на переработку направили около 67 тонн таких отходов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что пищевые отходы из ресторанов города могут начать использовать в качестве удобрений в Ботаническом саду.