Как пройдут выборы губернатора и муниципальных депутатов в Петербурге

Именно в таком порядке кандидатов расположат в бюллетенях. Фото: Мойка78

Именно в таком порядке кандидатов расположат в бюллетенях. Фото: Мойка78

Выборы проходят раз в 5 лет — в воскресенье 8 сентября петербуржцев ждут на избирательных участках.

Выборы губернатора Петербурга и муниципальных депутатов пройдут в это воскресенье 8 сентября.

Губернатор города избирается на 5 лет. Сейчас на пост претендуют три кандидата: Михаил Амосов, врио губернатора Александр Беглов и Надежда Тихонова. СПБИК запустила сервис на своем сайте и с его помощью можно найти собственной участок, где можно отдать голос.

Избирательные участки открываются в 8 часов утра и закрываются в 20 часов.

Муниципальные выборы проходят раз в 5 лет. Санкт-Петербург поделен на 111 муниципальных образований и в 110 из них заменят депутатские мандаты — всего их 1560. Общее число кандидатов, по данным Горизбиркома, превышает 7 тысяч человек. В Ленобласти тоже собираются выбирать муниципалов: мест там больше, а конкуренция меньше. Около 4 тысяч человек поборются за 2062 мандата. Подробнее о процедуре выборов можно прочитать в материале “Мойки78”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что суд Санкт-Петербурга больше не может снимать кандидатов с выборов.