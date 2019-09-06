Facebook попала под антимонопольное расследование в США

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала проведение антимонопольного расследования в отношении деятельности компании Facebook.

Антимонопольное расследование против Facebook возглавит генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. Целью расследования является выявление случаев нарушения правил конкуренции со стороны компании в связи с ее доминированием на рынке услуг. Об этом сообщается на официальном сайте генпрокурора.

Летиция Джеймс подчеркнула, что даже самая крупная социальная сеть в мире должна подчиняться законодательству и уважать потребителей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Facebook запустил сервис знакомств. Сперва сервис знакомства от Facebook будет работать только в США и нескольких странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В Европе сервис запустят в работу в начале следующего года.