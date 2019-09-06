Самый высокий в Швеции горный пик потерял свой статус из-за таяния льда

Самый высокий в Швеции горный пик потерял свой статус из-за таяния льда
Гора Кебнекайсе в Швеции потеряла статус самой высокой в стране. Фото: pixabay

Гора Кебнекайсе в Швеции потеряла статус самой высокой в стране из-за таяния ледника на ее вершине.

Профессор географии Стокгольмского университета Гунхильду Нинис Росквист пояснил, что причиной этого является глобальное потепление. «Это настоящий знак. Очень очевидный, очень четкий сигнал всем в Швеции, что мир меняется», — слова профессора приводит The Guardian.

На горе Кебнекайсе есть два пика. Во время замеров в 1880-х южный пик был выше северного. Однако недавние замеры показали, что с 1960-х годов северный пик стал ниже на 24 метра. Сильнее всего лед таял в последние 20 лет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Greenpeace показал будущее Петербурга, Байкала и Арктики. Защитники природы из организации Greenpeace решили показать, как изменится Арктика, Байкал и Санкт-Петербург в условиях глобального потепления.

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