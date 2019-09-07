Telegram позволил пользователям скрывать номер своего телефона

Telegram позволил пользователям скрывать номер своего телефона
В приложении был ограничен доступ поиска конкретных пользователей по номеру телефона. Фото: pixabay

Теперь пользователи «Телеграма» имеют возможность скрыть свой номер даже от тех пользователей, кто ранее внес его в свой список контактов. Функция будет доступна в приложении после его обновления.

Разработчики считают, что это поможет людям организовать площадку для безопасного общения в условиях прессинга. В блоге Telegram утверждается, что разработчики верят в то, что у всех есть право на свое мнение.

Кроме того, в приложении был ограничен доступ поиска конкретных пользователей по номеру телефона. В том случае, если владелец полностью закроет доступ, его аккаунт будет невозможно найти.

Ранее GazetaSPb сообщала, что будущее здесь: Telegram готов к запуску криптовалюты. Публичное тестирование Telegram своего блокчейна TON (Telegram open network) должно начаться в день знаний, 1 сентября 2019 года.

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