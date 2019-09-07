В Канаде жертвой медведя стала пожилая американка

Вокруг трупа ходили еще два медведя, поиск которых ведет министерство природных ресурсов. Фото: pixabay

Вокруг трупа ходили еще два медведя, поиск которых ведет министерство природных ресурсов. Фото: pixabay

Черный медведь загрыз жительницу США во время ее отдыха вместе с родителями в Канаде.

Все произошло 6 сентября на острове Ред-Пайн в озере Рейни-Лейк между американским штатом Миннесота и провинцией Онтарио. Жительница Штатов 62-летняя Кэтрин пошла на прогулку с собаками, но не вернулась. В дом пришла только одна из собак, она была ранена.

Обеспокоенные родители пострадавшей вызвали полицию. Стражи порядка прочесали местность и обнаружили труп женщины, а рядом с ней огромного медведя. Хищник вел себя крайне агрессивно, поэтому полицейским пришлось пристрелить его издалека.

По словам правоохранителей, вокруг трупа ходили еще два медведя, поиск которых ведет министерство природных ресурсов и лесного хозяйства Онтарио.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Испании верблюд наступил женщине на лицо и сломал ей ребра.