В Испании верблюд наступил женщине на лицо и сломал ей ребра

После того, как туристка упала, верблюд наступил ей на лицо и протащил несколько метров по песку. Фото: pixabay

После того, как туристка упала, верблюд наступил ей на лицо и протащил несколько метров по песку. Фото: pixabay

Туристка упала с верблюда во время экскурсии и получила серьезные травмы на Канарских островах. На острове Фуэртевентура на Канарских островах 61-летняя женщина купила прогулку на верблюдах за десять евро. Когда она попыталась залезть на верблюда, животное испугалось и скинуло ее, сообщает издание Mirror.

После того, как туристка упала, верблюд наступил ей на лицо и протащил несколько метров по песку. После этого ее госпитализировали в местную больницу с многочисленными травмами и переломами ребер. Врачи сделали ей несколько операций.

По словам пострадавшей, организаторы тура с верблюдами навестили ее в больнице, но не принесли извинений.

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