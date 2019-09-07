На празднике «Яблочный полдень» в Царском селе пройдет рыцарский турнир

На празднике &#171;Яблочный полдень&#187; в Царском селе пройдет рыцарский турнир
Праздник "Яблочный полдень". Фото: vk.com/apple_midday

В музее-заповеднике «Царское село» 7 сентября пройдет семейный праздник «Яблочный полдень». В программе — рыцарский турнир и урок средневековых танцев.

Темой праздника в этом году выбраны «Рыцари и принцессы». Гостей ждут мастер-классы по гончарному искусству, выступления музыкантов , сказки об эльфах, лекции об исторических оранжерейных садах и зрелищный рыцарский турнир.

В схватке рыцари сойдутся в 15:15 часов. За зрелищную часть праздника в этом году отвечают театр «Рейнеке» и образовательный театр Екатерины Тихоновой, за музыкальную – джазовый квартет Newzette.

Пройдет «Яблочный полдень» с 12:00 до 18:00. Для праздника открывается комплекс «Верхние теплицы» в Александровском парке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гостей «Яблочного полудня» также ждут шоу мыльных пузырей, фотозона и мастер-классы

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