Со дна Балтийского моря таинственно исчезла обсерватория весом 800 кг

Немецкая подводная обсерватория весом около 800 кг исчезла со дна Балтийского моря. Полиция опровергла все естественные причины пропажи.

Подводная обсерватория стоимостью 300 тыс. евро была установлена у побережья Германии в декабре 2016 года для сбора научных данных. Сведения со дна Балтийского моря она передавала вплоть до 21 августа 2019 года.

Ученые предположили, что причиной сбоя стала ошибка передач. Однако все оказалось гораздо серьезнее. На дне моря дайверы обнаружили пропажу станции. Все, что осталось — оторванный кабель, сообщает Центр океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Из-за веса внушительного веса станции полиция опровергла версии о том, что оборудование унесло штормом, сильным течением или морскими животными.

Расследование продолжается. Полиция и ученые просят местных жителей откликнуться и сообщить, если они видели что-то подозрительное на пляже утром 21 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на дне Балтийского моря обнаружили затонувший 10 тыс. лет назад лес.