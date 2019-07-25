На дне Балтийского моря обнаружили древнейший лес

. Вода затопила лесной массив во время Ледникового периода, когда Балтийское море только начало формироваться. Фото: scienceinpoland.pap.pl

. Вода затопила лесной массив во время Ледникового периода, когда Балтийское море только начало формироваться. Фото: scienceinpoland.pap.pl

У берегов Литвы польские и литовские учены обнаружили затонувший 10 тысяч лет назад лес.

Об исследовании пишет Science in Poland. Ученые считают, что был достаточно густым, до того как затонул. Вода затопила лесной массив во время Ледникового периода, когда Балтийское море только начало формироваться.

Экспедицию провели исследователи Национального морского музея в Гданьске и Клайпедского университета. Специалисты сделали около трех тысяч снимков под водой, которые впоследствии используют для создания 3D-моделей затонувших деревьев.

«Затопленный мир» расположен на дне Балтийского моря недалеко от литовского поселка Юодкранте. Затонувшим деревьям около 9-10 тысяч лет. Их обнаружили во время сканирования морского дна археологами из Литвы, которые позже попросили помощь у польских коллег.

По мнению ученых, на момент затопления в лесу жили люди, поэтому специалисты хотят обнаружить в нем следы человеческой жизни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что археологи нашли могилу реального Астерикса.