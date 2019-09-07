Трое неизвестных наломали лип на Ленина на 38 тысяч

Липы посадили в 2017 году. Фото: pixabay.com

Липы посадили в 2017 году. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Петербурга трое неизвестных мужчин уничтожили восемь молодых лип. Ущерб оценивается в 38 тыс. рублей.

В полицию 6 сентября обратилась начальница одного из участков садово-паркового предприятия. Женщина заявила, что у дома №81 по проспекту Ленина были уничтожены липы, посаженные в 2017 году.

Очевидцы ранее сообщали, что видели трех неизвестных мужчин на Ленина. Они шли по проспекту и ломали деревья, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция разыскивает злоумышленников и принимает меры по установлению их личностей.

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