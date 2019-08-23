Ночью у «Газпром Арены» вырубили аллею голубых елей

Кто так поступил и что стало причиной – пока что не удалось выяснить.

Все случилось 22 августа на Крестовском острове. Обо всем GazetaSPb сообщило движение «Рок-Петроград». Очевидцы также сделали несколько фотографий, на которых запечатлены деревья. В тексте сказано, что от аллеи голубых елей, которые росли у памятника Сергея Кирова, ничего не осталось – только пеньки и гора срубленных деревьев. Люди требуют найти злоумышленника и разобраться в инциденте, но до сих пор неясно, что произошло и почему. Хвойные до сих пор лежат вдоль дороги.

«Общественность района просит СМИ провести разъяснение мотивов этого действия», — говорится в сообщении.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что доказано: деревья снижают стресс жителей мегаполисов. Американские ученые доказали пользу деревьев для здоровья жителей крупных городов — как психологического, так и физического. Газоны, как выяснилось, не помогают горожанам.