Дрозденко: Ленобласть перестала конкурировать с Петербургом за инвестиции

Ленобласть больше не воспринимает Петербург как конкурента в борьбе за инвестиции. Регионы оценили ситуацию и решили объединить усилия, рассказал губернатор Александр Дрозденко.

«Мы понимаем, что конкурировать друг с другом, ущемляя интересы друг друга, или, давая дополнительные преференции, которые в конце концов начнут отрицательно влиять на экономику, это путь в никуда», — отметил Дрозденко в эфире программы «Студия 1» на телеканале «ЛенТВ24«.

Он подчеркнул, что у Ленобласти и Петербурга есть свои конкурентные преимущества. При этом, учитывая культурное наследие города, тяжелые производства, которые занимают большие площади, должны размещаться в Ленинградской области. Город же предпочтительнее для научных проектов, исследований и работы, не требующей больших площадей.

«Когда мы, наконец, поняли, что мы должны не конкурировать, а друг другу помогать, мы пошли по пути создания совместных кластеров», — сказал Дрозденко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург и Ленобласть заключили соглашение об единой системе «112».