Беглов и Дрозденко подписали соглашение об единой системе «112»

Петербург и Ленобласть наладят информационное взаимодействие систем «112» и комплекса «Безопасный город». Соответствующее соглашение подписали главы регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко на Петербургском цифровом форуме-2019.

Объединение призвано улучшить системы безопасности в регионах. Город и область начнут обмен данными камер видеонаблюдения и информацией о фиксации нарушений на дорогах.

«Наша совместная задача – создать эффективную систему, когда вне зависимости от территории региона, любой житель Санкт-Петербурга и Ленинградской области сможет получить помощь оперативных служб», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, решение об интеграции системы «112» и обмене данными было принято в июле на заседании Координационного совета Петербурга и Ленобласти в сфере социально-экономического развития.