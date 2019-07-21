Для Петербурга и Ленобласти будет создана единая система «112»

Для оперативного реагирования на сообщения будет создана едина система «112» для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Предполагается, что данное объединение должно быть сделано до конца текущего года. О создании единой системы вызовов экстренных служб сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Он подчеркнул, что регионы имеют общую транспортную инфраструктуру, но для незамедлительного реагирования на вызовы необходимо создать общий информационный центр Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Подобный вопрос уже поднимался ранее в администрации Ленинградской области. В единую систему намерены включить сообщения о ДТП, вызов экстренной помощи, системы видеонаблюдения.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что до конца года в Петербурге достроят 22 детсада, школы и поликлиники.