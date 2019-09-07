Молодых врачей заманивают в Ленобласть жильем и дополнительными выплатами

Молодых врачей заманивают в Ленобласть жильем и дополнительными выплатами
Александр Дрозденко. Фото: скрин из программы на ЛенТВ24

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал об этапах развития региона. Он также отметил сферу здравоохранения.

Самая сложная работа врачей, по его мнению, в поликлиниках и в скорой помощи. Неслучайно, чаще всего нехватка специалистов происходит именно в таких направлениях.

В интервью телеканалу «ЛенТВ24» Дрозденко рассказал, как заманить молодых специалистов в больницы области. Он отметил, что есть много способов.

Так, по программе «Земский фельдшер», фельдшеру, прибывшему в населенный пункт численностью до 50 тыс. населения, платят «подъемные» в 500 тыс. рублей. Молодой врач может получить миллион, который также имеет возможность в течение пяти лет получить жилье.

Узким специалистам, которые особенно востребованы в регионе, дополнительно к зарплате доплачивают 120 тыс. рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о сложнейшей операции на позвоночник.

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