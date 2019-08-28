Российские врачи выполнили уникальную операцию на позвоночники

До этого в нашей стране никто не делал подобные операции. Все прошло удачно.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Сложную операцию выполнили врачи Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Они использовали систему эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации. Благодаря этому человек, перенесший операцию, смог быстрее прийти в себя и восстановиться. Также врачи смогли снизить риск осложнений. Пациент отправился домой через три дня, так как был в полном порядке и не нуждался в наблюдении.

В медицинском учреждении лечат не только военных, но и гражданских.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Мариинской больнице проведена уникальная операция на легкие. 25-летнему мужчине с внезапным разрывом легкого. Причиной разрыва стали образовавшиеся пузыри в легком. Однако во время обладания пузыри были обнаружены и во втором легком, потому операцию пришлось выполнять на оба.