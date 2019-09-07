Инспектор ДПС обстрелял колеса ВАЗ на Волховском шоссе

Инспектор ДПС обстрелял колеса ВАЗ на Волховском шоссе
Инспектор ДПС применил табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Киришском районе Ленобласти в ночь на 7 сентября развернулась погоня за нарушителем ПДД. Остановить его сотрудники ГИБДД смогли, только прибегнув к табельному оружию.

Ночью сотрудники ГИБДД заметили на 45-м километре «Зуево — Новая Ладога» автомобиль «ВАЗ» с выключенными приборами. Все сигналы дорожной полиции водитель проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Машина ГИБДД двинулась за нарушителем в сторону Волховского шоссе.

«Водитель на световые, звуковые сигналы и неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал, создавая своими маневрами угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Остановить его удалось только в районе Волховского шоссе. За пределами жилой застройки инспектор ДПС достал табельное оружие и после предупредительного выстрела в воздух несколько раз выстрелил по колесам ВАЗ.

Машина съехала в кювет, 21-летний водитель и три его пассажира не пострадали. У автомобилиста имелись признаки алкогольного опьянения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Малой Балканской улице произошло ДТП с участием ВАЗ и Hyundai Solaris.

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