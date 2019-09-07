Названы вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц

В Петербурге ищут трафик-менеджера с зарплатой от 300 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

В Петербурге ищут трафик-менеджера с зарплатой от 300 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Специалисты крупнейшей в России компании HeadHunter рассказали о вакансиях, зарплата в которых начинается от 100 тыс. рублей. В подборку не вошла сфера IT.

В Москве директор по развитию E-commerce может рассчитывать на зарплату в полмиллиона рублей. Директору по контроллингу могут платить от 400-500 тыс. рублей в месяц. Оклад трафик-менеджера в Северной столице будет от 300 тыс. рублей на руки, главному бухгалтеру заплатят от 250 тыс. до вычета НДФЛ, вакансии в настоящее время открыты.

В Новосибирске глава отдела продаж может заработать 150 тыс. Во Владивостоке руководителю отдела таможенного оформления заплатят до 200 тыс. рублей. Инженеру ПТО в дорожном строительстве в Челябинске обещают минимум 100 тыс.

В Перми открыта должность начальника коммерческого отдела с зарплатой до 150 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде — директора по персоналу, с з/п в 100 тыс. до вычета НДФЛ.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что средняя зарплата жителей России выросла в 20 раз.