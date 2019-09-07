Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

Сегодня, 7 сентября, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в разбойном нападении на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову. Нападении произошло в ее доме днем ранее.

Подозреваемым оказался 36-летний житель одной из республик Средней Азии.

Согласно информации МВД РФ, в ближайшее время задержанного доставят в следственные органы.

Ранее в GazetaSPb сообщали о нападении на главу ЦИК. Инцидент произошел в пятницу, 6 сентября. Неизвестный пробрался в частный дом через окно и ударил ее электрошокером. После злоумышленник скрылся.