Прокуратура выясняет причины самоистязания в екатеринбургской колонии

Прокуратура выясняет причины самоистязания в екатеринбургской колонии
Пострадавшим лишь обработали раны. Фото: pixabay.com

В колонии Екатеринбурга заключенные порезали себе руки. После сообщения о произошедшем проверку начала прокуратура Свердловской области.

Инцидент случился в исправительной колонии №2. Несколько осужденных открыто нанесли себе ранения.

Проверку по факту случившегося начали прокуратура и ГУ ФСИН по области. В настоящее время колония работает в обычном режиме.

Согласно информации наблюдателей, пострадали 15 человек. Госпитализация им не понадобилась, раны были обработаны.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в колониях Петербурга проходил праздничный пасхальный обед.

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