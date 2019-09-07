Прокуратура выясняет причины самоистязания в екатеринбургской колонии

В колонии Екатеринбурга заключенные порезали себе руки. После сообщения о произошедшем проверку начала прокуратура Свердловской области.
Инцидент случился в исправительной колонии №2. Несколько осужденных открыто нанесли себе ранения.
Проверку по факту случившегося начали прокуратура и ГУ ФСИН по области. В настоящее время колония работает в обычном режиме.
Согласно информации наблюдателей, пострадали 15 человек. Госпитализация им не понадобилась, раны были обработаны.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что в колониях Петербурга проходил праздничный пасхальный обед.