В колониях Петербурга прошел праздничных пасхальный обед

Празднование прошло по всем канонам. Фото: http://78.fsin.su
Празднование прошло по всем канонам. Фото: http://78.fsin.su

Крашенными яйцами стукались заключенные во всех учреждениях УФСИН. Вчера, 28 апреля, там проходило празднование Великой Пасхи.

В прошедшее воскресенье все верующие православные отмечали главный религиозный праздник в христианском году — день Святой Пасхи. Согласно евангельскому повествованию, именно в этот день произошло чудесное воскресение Иисуса Христа, который был распят на кресте.

Во всех учреждениях УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в этот день прошли молебны. Осужденные, являющиеся верующими людьми, присоединились к торжеству.

Священнослужители поздравили заключенных со осветлим праздником и поведали о значимости этого события для всех верующих людей. Также пожелали осужденным милости Божьей и произвели обряды причащения и окропления святой водой.

В завершение праздника был приготовлен праздничный обед по всем канонам и традициям.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Пасхальное богослужение в Казанском соборе провели на иврите, немецком, японском языках.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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В колониях Петербурга прошел праздничных пасхальный обед
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