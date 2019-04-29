В колониях Петербурга прошел праздничных пасхальный обед

Крашенными яйцами стукались заключенные во всех учреждениях УФСИН. Вчера, 28 апреля, там проходило празднование Великой Пасхи.

В прошедшее воскресенье все верующие православные отмечали главный религиозный праздник в христианском году — день Святой Пасхи. Согласно евангельскому повествованию, именно в этот день произошло чудесное воскресение Иисуса Христа, который был распят на кресте.

Во всех учреждениях УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в этот день прошли молебны. Осужденные, являющиеся верующими людьми, присоединились к торжеству.

Священнослужители поздравили заключенных со осветлим праздником и поведали о значимости этого события для всех верующих людей. Также пожелали осужденным милости Божьей и произвели обряды причащения и окропления святой водой.

В завершение праздника был приготовлен праздничный обед по всем канонам и традициям.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Пасхальное богослужение в Казанском соборе провели на иврите, немецком, японском языках.