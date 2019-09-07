Эксперты назвали самый продаваемый смартфон

В рейтинге самых продаваемых мобильных телефонов, по итогам первой половины настоящего года, стал iPhone XR. Меньшее число покупателей приобретают Samsung Galaxy A10 и A50.

Так, за полгода покупатели приобрели 27 млн iPhone XR. Samsung Galaxy A10 купили 13 млн. И Samsung Galaxy A50 — 12 млн штук.

По данным исследования лондонского агентства IHS Markit, в десятке лидеров также оказались iPhone 8, две модели Xiaomi — Redmi 6A и Redmi Note 7. Каждую модель за шесть месяцев приобрели около 10 млн покупателей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что iPhone выпустил бюджетную модель. Новый смартфон планируют выпустить весной следующего года. Название и стоимость устройства не уточняются.