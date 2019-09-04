Apple выпустит новую бюджетную модель iPhone

Американская компания запланировала выпуск новой бюджетной модели смартфона на весну 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. По данным ТАСС, цена новой версии будет ниже стоимости текущей линейки. Однако ни название, ни стоимость нового смартфона на данный момент не были озвучены.

Модель должна стать продолжением линейки SE, первую версию которой Apple представила на презентации в марте 2016 года. Тогда цена iPhone SE начиналась с $400. Основной целью производителей является доступность марки для рынков развивающихся стран, где превалирует популярность смартфонов китайских производителей.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что жители Калифорнии подали в суд на компании Apple и Samsung, обвинив компании в производстве смартфонов с слишком сильным излучением.