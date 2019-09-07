В ДТП под Волгоградом погиб человек

В ДТП пострадали шесть человек. Фото: pixabay.com

В ДТП пострадали шесть человек. Фото: pixabay.com

В Волгоградской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Инцидент случился сегодня, 7 августа.

Автомобиль Toyota Avensis на скорости 160 км в час вылетел на полосу встречного движения, где стукнулся с Toyota Fortuner.

Как сообщили пресс-службе управления МВД по региону, в результате произошедшего погиб водитель Toyota Avensis, еще шесть человек получили травмы. Их состояние не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что при въезде на стоянку водитель автомобиля каршеринга сбил 5-летнего ребенка. Водителем оказалась девушка, которая воспользовалась сервисом «Яндекс.Драйв» не под своим аккаунтом. В каком состоянии находится ребенок — неизвестно. Обо всем рассказали очевидцы в одной из групп социально сети «ВКонтакте».